BM, Bakanlıklar ve STK'lar COP31 Koordinasyon Toplantısı'nda buluştu

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını yürüten vakıf ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi, COP31 süreci kapsamında ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile temaslarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Ankara'da 9 Mart'ta COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi ve Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi (UNCT) koordinasyonunda gerçekleştirilen COP31 Koordinasyon Toplantısı'na, Sıfır Atık Vakfı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu ile BM Türkiye ekipleri, bakanlıklar ve BM ajanslarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sıfır atık yaklaşımı, döngüsel ekonomi, gıda sistemlerinin dönüşümü ve kapsayıcı iklim eylemi gibi başlıklarda ortak çalışma alanları ele alınırken, COP31'e giden süreçte uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca toplantıda, BM ajanslarının COP31 sürecine daha güçlü şekilde entegre edilmesi ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katkısının artırılması konuları ele alındı.

"Bu buluşma, kapsayıcı iklim eylemi için önemli bir adım oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 sürecinin yalnızca hükümetler arası bir platform değil, toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren kapsayıcı bir iklim hareketi olduğunu belirtti.

"Bu COP herkesin COP'u olmalı." mesajını veren Ağırbaş, gençlerin ve sivil toplumun iklim eylemine aktif katılımının öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Ağırbaş, "COP31'e giden süreçte önceliğimiz, ortak aklı büyütmek ve somut adımları çoğaltmak olacak. Bakanlıklarımız ve BM ajanslarıyla yürüttüğümüz bu buluşma, kapsayıcı iklim eylemi için önemli bir adım oldu. Hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, küresel iklim hedeflerinin somut sonuçlara dönüştürülmesinin önemine dikkati çekerek, Paris Anlaşması'nın kabulünden bu yana iklim gündeminin giderek uygulamaya ve ölçülebilir etkiye odaklandığını kaydetti.

COP31'in insan odaklı iklim eylemini hızlandırmak için önemli fırsat sunduğunu belirten Ahonsi, Türkiye'deki BM sisteminin bu süreci bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

COP31 öncesi diplomatik temaslar

COP31 çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen diplomatik temaslar da uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, bu kapsamda Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ile bir araya gelerek, COP süreçlerini değerlendirdi, Avustralya’daki sivil toplum kuruluşları ve iklim paydaşlarıyla kurulabilecek işbirlikleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Ağırbaş'ın, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilik ve Çevre Ofisi Direktörü Kaveh Zahedi ile görüşmesinde ise doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, gıda israfıyla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması ve FAO'nun bu süreçteki stratejik rolü ele alındı.

Sıfır Atık Forumu, uluslararası ölçekte önemli bir buluşma olacak

Toplantı ve görüşmelerde ayrıca, döngüsel ekonomi çözümlerinin geliştirilmesi ve COP31'e yönelik küresel iş birliği ağının genişletilmesinde önemli bir ortak olan Sıfır Atık Vakfının rolüne dikkat çekildi.

Bu çerçevede haziran ayında düzenlenmesi planlanan Sıfır Atık Forumu'nun, COP31 hazırlıkları için uluslararası ölçekte önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.