İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi daha öldü

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sur kentine bağlı Deyr Antar beldesinde ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü.

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.