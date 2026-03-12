Maden sahaları için yeni ihale yönetmeliği yürürlüğe girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırladığı Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre maden sahaları açık ihale usulü ve kapalı teklif yöntemiyle ihale edilecek. Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından belirlenen teklif sahipleri arasında açık artırma yapılabilecek.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) de ruhsatlandırılmamış boş alanları talep olmaksızın değerlendirerek ihalelik saha olarak belirleyebilecek ve bu alanları tek başına ya da mücavirindeki ihalelik alanlarla birlikte tek saha olarak ihaleye çıkarabilecek.

Düzenleme, aynı zamanda bazı maden sahaları için ara veya uç ürün üretimini içeren tesis kurma şartı getirilmesine de imkan sağlıyor. Sahanın cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, kalitesi, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ihale şartnamesinde ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar da belirlenebilecek.

Açık ihale ve açık artırma sistemi

İhaleler, tüm isteklilerin katılabildiği açık ihale yöntemiyle yapılacak. Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından aritmetik ortalamanın yüzde 50'sinin üzerinde teklif verenler, açık artırmaya katılma hakkı kazanacak.

İhaleyi kazanan şirket ya da kişi, ihale bedelini 10 iş günü içinde yatırmakla yükümlü olacak. Süresinde ödeme yapılmaması halinde teminat gelir kaydedilecek ve hak, sıradaki teklif sahibine geçecek.

İhalelere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri başvurabilecek. Başvuru kapsamında ihale teminatı, işletme ruhsat taban bedeli ve ihale şartname bedelinin yatırılması gerekecek.

Yeni yönetmelikle ihale işlemlerinin, ihale tarihinden itibaren en geç üç ay içinde MAPEG onayına sunulması zorunlu hale getirilirken düzenlemenin ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeleri azaltarak işlemlerin daha hızlı tamamlanması amaçlanıyor.

Teklifi geçersiz sayılan, teklifi geçerli olsa dahi açık artırmaya katılma hakkı elde edemeyen, ihale sonucunda hak kazanamayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerin yatırdıkları işletme ruhsat taban bedeli ile şartname bedeli iade edilmeyecek.

İhalelerin elektronik ortamda ya da fiziki olarak yapılmasına MAPEG karar verecek, e-ihalelerde başvuru ve teklif süreçleri kurumun internet sayfasında ilan edilen saat aralığında sistem üzerinden yürütülecek.

Öte yandan, ihale sürecinde yatırılan işletme ruhsat taban bedeli ile şartname bedeli bazı durumlarda iade edilmeyecek. İhaleyi kazanmasına karşın bedelini yatırmayanlar ise bir yıl süreyle yeni ihalelere katılamayacak.

Yeni düzenlemeyle 2017 tarihli Maden Sahaları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.