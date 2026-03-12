Duman 12ºC Ankara
Türkiye
AA 12.03.2026 10:57

Doğu’da kar, Batı’da bahar: 44 yol ulaşıma kapalı

Batı'da bahar yaşanırken Doğu'da kış kendini göstermeye devam ediyor. 5 ilde yoğun kar nedeniyle 44 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu’da kar, Batı’da bahar: 44 yol ulaşıma kapalı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Dünden bu yana 31 mahalle yolunu açan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 9 yolun açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kardan dolayı 14 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, kırsalda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu kaydetti.

Bitlis

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 7 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışıyla kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Kurtkan, daha önce açtıkları köy yollarında genişletme çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Erzurum

Erzurum'un kırsal bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 11 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

