  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.03.2026 12:18

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026'da cari açığın, program öngörülerinin üzerinde gerçekleşebileceğini bildirerek, "Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık cari açığın ocakta 32,9 milyar dolar olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerginliklerle artan enerji fiyatları nedeniyle 2026 yılında cari açık, program öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir. Güçlenen makroekonomik temellerimiz sayesinde bu artışın yönetilebilir olduğunu değerlendiriyoruz. Uyguladığımız programla dış finansman ihtiyacı ve borçluluk azalırken ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı arttı. Brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı 2025'te yüzde 32,6'ya geriledi. Kırılganlıkları azaltan, yüksek katma değerli üretimi ve kalıcı refah artışını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."

 

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Bakan Kurum: COP31'i güven, iş birliği ve uygulama eşiğine dönüştüreceğiz
13:29
Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: Hiç paramız kalmadı
13:19
MSB, NATO'nun balistik füze savunmasına dair merak edilenleri yanıtladı
13:04
Glokomda erken teşhis görmeyi kurtarıyor
13:05
Lübnan: İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti
12:57
Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi
Boğaz siluetinin dikkati çeken yapılarından Dolmabahçe Camii
Boğaz siluetinin dikkati çeken yapılarından Dolmabahçe Camii
FOTO FOKUS
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ