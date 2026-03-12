Duman 12ºC Ankara
Ekonomi
AA 12.03.2026 10:59

Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Ankara'da, TÜBİTAK MAM desteği ile geleneksel yapıların inşasında yenilikçi çözümler sunacak Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.

Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOBB'un ev sahipliğinde salı günü düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada, Kurum ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Ankara'da Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imza altına alındı.

Protokolle, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek çalışmalar doğrultusunda araştırma-geliştirme, eğitim, sertifikasyon ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütüleceği Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.

Merkezde, TÜBİTAK MAM işbirliğiyle geleneksel yöntemlerle yapılmış mevcut ahşap yapılar gibi geleneksel yapıların yangın ve depreme karşı korunmasına yönelik teknolojiler geliştirilecek.

Üç boyutlu ahşap ve hafif çelik yapıların yaygınlaşmasına yönelik AR-GE faaliyetleri yürütülecek. İnşaat atıklarının geri dönüşümü ile elde edilecek malzemelerin kullanımı, üç boyutlu yapım teknolojisinde beton dışında sürdürülebilir yerli malzemelerin kullanımına yönelik çalışmalar ile kenevir gibi yenilikçi ürünlerin yapı sektöründe kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak.

"İş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atık yönetimi, geri dönüşüm, inşaat ve müteahhitlik sektörüne ilişkin projeleri konuştuk, ihtiyaç ve talepleri istişare ettik. Ülkemizi her alanda yükseltmek için iş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara İnşaat Sektörü Tübitak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
