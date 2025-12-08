Çok Bulutlu 7ºC Ankara
Dünya
Guardian 08.12.2025 08:05

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yüzlerce eserde hasar oluştu

Paris’teki Louvre Müzesi’nde meydana gelen su sızıntısı, Mısır Bölümü’ne ait 300 ila 400 arası bilimsel yayın ve dokümantasyon materyaline zarar verdi. Müze yönetimi, kalıcı kayıp bulunmadığını ve eserlerin restore edileceğini açıkladı.

Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yüzlerce eserde hasar oluştu
[Fotograf: Reuters]

Paris’te bulunan Louvre Müzesi, kasım ayının sonlarında yaşanan su sızıntısının Mısır Bölümü’ne ait yüzlerce yayına zarar verdiğini duyurdu. Sızıntının 26 Kasım’da tespit edildiği bildirildi.

Müze yönetimine göre yaklaşık 300–400 eser etkilenirken, bunların araştırmacılar tarafından kullanılan Mısırbilim dergileri ve bilimsel dokümanlardan oluştuğu açıklandı. Hasar gören materyallerin 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına ait olduğu belirtildi.

Kalıcı kayıp yok

Müze yetkilileri, olayda kültürel miras niteliğindeki eserlerin zarar görmediğini vurguladı. İlk tespitlere göre koleksiyonlarda telafisi mümkün olmayan bir kayıp bulunmuyor.

Olayın, ekim ayında yaşanan yüksek profilli mücevher hırsızlığının ardından gelmesi, müzenin altyapısına ilişkin tartışmaları yeniden başlattı. Su sızıntısının, ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın yanlışlıkla açılması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı kamerada
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı kamerada

Eserler restore edilecek

Zarar gören çalışmaların kurutulacağı, cilt ustalarına gönderilerek onarılacağı ve ardından tekrar raflara kaldırılacağı bildirildi.

Louvre Müzesi, kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada AB dışı ziyaretçiler için bilet fiyatlarının artırılacağını duyurdu. Yeni uygulamaya göre, ABD, İngiltere ve Çin gibi ülkelerden gelen ziyaretçiler müzeye giriş için 32 euro ödeyecek.

Fransa
