Louvre Müzesi’nde su sızıntısı: Yüzlerce eserde hasar oluştu

Paris’te bulunan Louvre Müzesi, kasım ayının sonlarında yaşanan su sızıntısının Mısır Bölümü’ne ait yüzlerce yayına zarar verdiğini duyurdu. Sızıntının 26 Kasım’da tespit edildiği bildirildi.

Müze yönetimine göre yaklaşık 300–400 eser etkilenirken, bunların araştırmacılar tarafından kullanılan Mısırbilim dergileri ve bilimsel dokümanlardan oluştuğu açıklandı. Hasar gören materyallerin 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına ait olduğu belirtildi.

Kalıcı kayıp yok

Müze yetkilileri, olayda kültürel miras niteliğindeki eserlerin zarar görmediğini vurguladı. İlk tespitlere göre koleksiyonlarda telafisi mümkün olmayan bir kayıp bulunmuyor.

Olayın, ekim ayında yaşanan yüksek profilli mücevher hırsızlığının ardından gelmesi, müzenin altyapısına ilişkin tartışmaları yeniden başlattı. Su sızıntısının, ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın yanlışlıkla açılması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Eserler restore edilecek

Zarar gören çalışmaların kurutulacağı, cilt ustalarına gönderilerek onarılacağı ve ardından tekrar raflara kaldırılacağı bildirildi.

