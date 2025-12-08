Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
AA 08.12.2025 10:16

Dolandırıcılara 18 ilde eş zamanlı baskın: 84 tutuklama

Ankara merkezli 18 ilde düzenlenen "Almanak" operasyonunda, sözde "Forex" hesabı açtırarak yasa dışı işlem yapan 84 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcılara 18 ilde eş zamanlı baskın: 84 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kurdukları internet siteleri ve oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde "Forex" hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vadettiği öne sürülen kişilerin, üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda, şirketler adına açılan hesaplardaki paraların farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto ve coin hesaplara gönderildiğini belirleyen ekipler, bankalar ve ATM'lerden para çekme görüntüleri üzerinden hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini saptadı.

Ekiplerce, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik aralarında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde "Almanak" adı verilen operasyonla yasa dışı işlem yapan 174 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara
Doğu "beyaza" bürünüyor
