Gündem
AA 08.12.2025 15:15

Emine Erdoğan'dan sıfır atık yarışmasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan sıfır atık yarışmasına ilişkin paylaşım
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, Sıfır Atık Vakfı'nın yarışmaya ilişkin yapmış olduğu paylaşımı alıntılayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm katılımcılara gönülden başarılar diliyorum."

Emine Erdoğan Sıfır Atık
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı
16:56
Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
16:27
Bakan Fidan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı
16:14
TRT Akademi'den sinemaya ilgi duyanlara özel eğitim
16:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 365'e yükseldi
16:20
'Acar Acartürk ile Konuşuyoruz' programı TRT Dinle'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
