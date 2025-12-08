Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Türkiye
AA 08.12.2025 19:11

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

M.E.C.K. idaresindeki otomobil, Pazarcık-Gölbaşı kara yolunun Ulubahçe Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen S.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü M.E.C.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan S.K. ile otomobildeki Ö.İ. ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden M.E.C.K'nin İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki 13 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ