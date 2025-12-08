Macaristan Başbakanı Orban'dan "Türk yüzyılı" vurgusu

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son yüzyılda Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkisinin zayıfladığını aktaran Orban, "2010'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi pencereyi açtı ve dedi ki 'Yeni zamanlar başlıyor. Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı diye adlandırılan." ifadelerini kullandı.

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ı gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) davet ettiğini anımsatarak, o zamandan beri Türk-Macar işbirliğini ve Türk dünyasıyla karşılıklı ilişkileri sürekli geliştirdiklerini belirtti.

"Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan olarak Türk dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen." diyen Orban, bu fırsatı değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüştüğünde Türkiye-Macaristan ticaret hacminin 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun yakında 6 milyar dolara ulaşacağını ve 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Türkiye ile birlikte barışın safında olmanın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Orban, "Biz savaş alanında bunun çözümünün olmadığını düşünüyoruz. Eğer savaş alanında çözümü yoksa o zaman barış yapmak lazım." diye konuştu.

Orban, "(Rusya-Ukrayna) Biz takdirle karşılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu." ifadesini kullanarak, barış konusunda uyumlu hareket etme kararı aldıklarını aktardı.

Rusya'dan petrol ve doğal gaz tedariki

Macaristan'ın modern dünyadan dışlanmaması konusundaki yardımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türkiye'nin gayretinin Brüksel ve ABD'de takdir edilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Orban, Rusya'nın Macaristan'a petrol ve doğal gaz tedarikine devam etmesi konusunda anlaştıklarını belirterek "Çünkü başka kaynak imkanımız yok." dedi.

Rusya'dan alacakları petrol ve doğal gaz nedeniyle Macaristan'a yaptırım uygulanmaması için ABD ile de anlaştıklarını kaydeden Orban, "Bu doğal gazın aktarılması, taşınması konusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'na (Erdoğan) bu vesileyle de bunu garanti ettiği için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Orban, Türkiye'nin verdiği bu garantinin çok önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yıl Türkiye'den Macaristan'a 7,5 milyar metreküp doğal gaz aktarıldığını belirtti.

İki ülkenin en büyük enerji firmalarının işbirliği yapabilmesi nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türk enerji firmasını Budapeşte'ye davet ettiklerini belirtti.

Orban, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Avrupa'da savunma sanayisinin giderek önem kazandığına işaret eden Orban, iki ülke arasında bu alandaki ilişkilerin halihazırda kurulu olduğunu vurguladı.

Orban, Macar hükümeti ve Macar halkı adına Macaristan'a yaptığı yardımlar nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Tanrı Türkiye'yi korusun." dedi.