Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ticaret hacmi hedefimizi 10 milyar dolara güncellemeyi görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli dostum Orban ve heyetini İstanbul'a misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. İki yıl önce Budapeşte'de düzenlediğimiz toplantımızda ilişkilerimizi geliştirilmiş ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Son yıllarda Sayın Orban ile birçok görüşmemiz oldu. Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen TDT marjındaki toplantıda kendisiyle bir araya gelmiştik. Kültür Yılı kapanış etkinliğini de sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Orban ile birlikte yapmıştık.

Bugünkü görüşmemizde birçok alanda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Her alanda ilişkilerimizi güçlendirecek imzalar attık. Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınacak ortak planla mekanizmasını devreye aldık. Bu formatların iş birliğimizi güçlendireceğine inanıyorum.

Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolarlık ticaret hacmimize ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Ticaret mekanizmasının en verimli şekilde ilerlemesine mutabık kaldık.

Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği yapmanın önemini vurguladık. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.

Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık.

Bugünkü görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Macaristan'ın Türk Dünyası'na katkılarından dolayı memnuniyetlerimizi dile getirdik. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Macaristan'ın güçlü desteğine teşekkür ederiz, bunun süreceğine inanıyorum.