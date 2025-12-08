Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de

Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.