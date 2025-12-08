Çok Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.12.2025 16:50

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de
[Fotograf: AA]

Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Macaristan
Sıradaki Haber
Fransa'nın Afrika'daki son müttefiklerinden Benin'de neler oluyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:15
Teminat Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı birimlerinin kullanımına açıldı
17:42
İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden çıplak ayaklı eylem
17:56
Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem: 3 metrelik tsunami uyarısı yapıldı
18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macaristan ile ticaret hacmi hedefimizi 10 milyar dolara güncellemeyi görüştük
17:34
Bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
17:11
AB, sahibi Musk'ın birliği hedef alan açıklamalarına rağmen X platformunda kalmaya devam edecek
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ