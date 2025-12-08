Çok Bulutlu 9ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 08.12.2025 16:52

Türkçe’nin Işığında Birlik Paneli yapıldı

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde “Orhun’dan Bugüne: Dilin Işığında Birlik” temalı bir program düzenlendi.

Türkçe’nin Işığında Birlik Paneli yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında “Orhun’dan Bugüne: Dilin Işığında Birlik” temalı anlamlı bir program düzenledi. Etkinlik, SBÜ Gülhane Külliyesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl Konferans Salonu’nda, Türk Dünyasından akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkçe’nin Işığında Birlik Paneli yapıldı

“Türkçe geçmişimiz, bugünümüz ve ortak geleceğimizdir”

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkçe’nin yalnızca bir iletişim aracı değil; kültürü, kimliği ve ortak hafızayı taşıyan güçlü bir medeniyet dili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün 9 ülkede Türkçe hazırlık sınıflarıyla sağlık profesyonelleri yetiştiriyoruz. Buhara’dan Semerkant’a, Mogadişu’dan Saraybosna’ya, Suriye’den Sudan’a uzanan geniş bir coğrafyada gençler Türkçe ile eğitim alıyor, Türkçe ile bilim üretiyor. Bu, yalnızca bir eğitim faaliyeti değildir; kültür, kardeşlik ve şefkat diplomasisidir.”

Türkçe ile yetişen her sağlık profesyonelinin bir gönül elçisi olduğunu da vurgulayan Aydın, “Türkçe ile yetiştirilen her hekim, hemşire ve sağlık çalışanı gittiği her ülkeye ‘biz kardeşiz’ mesajı taşımaktadır. Bu, Türkiye’nin gönül coğrafyasında kurduğu en güçlü bağdır” dedi.

Türkçe’nin Işığında Birlik Paneli yapıldı

Ortak alfabe, ortak gelecek

Oturum başkanlığını Doç. Dr. Yasemin Ulutürk Sakarya ve Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın yürüttüğü panelde, TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, TYB Başkanı ve ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım, Türk Tıp Birliği Yürütme Konseyi Başkanı Prof. Dr. Serkan Emre Eroğlu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı sunum yaptı.

Sunumlarda ortak alfabe, bilimsel terminoloji, akademik iş birlikleri ve tıp dilinin Türkçeleştirilmesi başlıkları öne çıktı.

Etkinlikte “Dil birliği, gönül birliğidir”, “Türkçe ortak kimliğimizdir” ve “Türk dünyasının geleceği ortak dil ve ortak bilimle güçlenecektir” mesajları da verildi.

Program, MGÜ Azerbaycan Mugam Topluluğu ve Grup Türkeli’nin sahne aldığı dinleti ile sona erdi.
 

Eğitim Sağlık Bilimleri Üniversitesi UNESCO
