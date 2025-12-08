Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
Gündem
AA 08.12.2025 23:36

'Yenişehir adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kanal İstanbul güzergahı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak şekilde 'Yenişehir' adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

'Yenişehir adıyla İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacağı' iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddiaların gerçek dışı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif nitelikte olduğu belirtildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca, il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adlarının değiştirilmesi ile bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak kanun ile yapılabildiği hatırlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Söz konusu haberlerde ileri sürüldüğü şekliyle, İçişleri Bakanlığı'nın veya başkaca bir kurumun İstanbul'da yeni bir ilçe kurulmasına yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif içeriklere itibar etmemesi, doğru bilgi için yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgileri esas alması önemle rica olunur."

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İstanbul
