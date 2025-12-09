Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
AA 09.12.2025 00:35

'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı

"Futbolda bahis" soruşturmasında hakimliğe sevk edilen 29 şüpheliden aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20'si tutuklandı

'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 

'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı

Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş,  Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Spor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı,İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlui Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya'nun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik talep doğrultusunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı

Bahis Kumar Süper Lig
