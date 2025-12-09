Katil İsrail ordusu Gazze'de 67 yaşındaki kadını ve 23 yaşındaki genci öldürdü

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde İsrail ordusu Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda, İsrail ordusuna ait SİHA'nın açtığı ateş sonucu 67 yaşındaki Filistinli bir kadın vuruldu ve Şifa Hastanesine getirilen kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Suvk el-Umle pazarına da saldırı düzenledi, olayda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinli 23 yaşındaki Muhammed el-Caru, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde İsrail ordusunun SİHA saldırısında yaralandı ve Aksa Şehitleri Hastanesine getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise Hamas üyesi olduğu ve Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerine karşı saldırı düzenlemeyi planladığı iddia ettiği bir Filistinliyi Deyr el-Belah'ta öldürdüğünü açıkladı.