Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.12.2025 00:38

Katil İsrail ordusu Gazze'de 67 yaşındaki kadını ve 23 yaşındaki genci öldürdü

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 67 yaşındaki Filistinli bir kadını ve 23 yaşındaki bir genci silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) öldürdü.

Katil İsrail ordusu Gazze'de 67 yaşındaki kadını ve 23 yaşındaki genci öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde İsrail ordusu Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda, İsrail ordusuna ait SİHA'nın açtığı ateş sonucu 67 yaşındaki Filistinli bir kadın vuruldu ve Şifa Hastanesine getirilen kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Suvk el-Umle pazarına da saldırı düzenledi, olayda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinli 23 yaşındaki Muhammed el-Caru, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde İsrail ordusunun SİHA saldırısında yaralandı ve Aksa Şehitleri Hastanesine getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise Hamas üyesi olduğu ve Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerine karşı saldırı düzenlemeyi planladığı iddia ettiği bir Filistinliyi Deyr el-Belah'ta öldürdüğünü açıkladı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump'tan, X platformuna ceza kesen AB'ye sert tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Ankara'da 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
00:46
"Futbolda bahis" soruşturma: İki başkanının beraberlik için anlaştığı belirtildi
00:57
'Futbolda bahis' soruşturmasında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı
00:26
ABD Başkanı Trump'tan, X platformuna ceza kesen AB'ye sert tepki
23:53
Filistin: Gazze Şeridi'nde 60 milyon tondan fazla moloz var
23:44
İzmir'in 2 ilçesinde 24 saat su kesintisi
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ