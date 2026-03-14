Dünya
AA 14.03.2026 07:06

Fars Haber Ajansı: Hark Adası'nda petrol altyapısı zarar görmedi

Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.

Fars Haber Ajansı: Hark Adası'nda petrol altyapısı zarar görmedi
[Fotoğraf: Arşiv]

Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.

ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.

Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.

Sıradaki Haber
İran ordusu: ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi
SON HABERLER
09:34
Fransa'da yarın yerel seçimlerin ilk turu düzenlenecek
09:30
Venezuela'dan Kolombiya'ya kara yolundan ilk gaz sevkiyatı gerçekleştirildi
09:27
Diyarbakır'daki petrol arama sahası genişletilecek
09:25
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
09:20
Kadir Gecesi dualarla idrak edilecek
09:07
Diyarbakır'da tırda 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
