Gündem
TRT Haber 08.12.2025 22:00

Bakan Yerlikaya: Son 1 yılda 578 bin Suriyeli ülkesine döndü

Bakan Yerlikaya, son 1 yılda 578 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü ifade etti. Sürecin hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri dönüş koordinasyon merkezlerinden görüntülerin yer aldığı bir videoya yer verdi.

Yerlikaya, son 1 yılda 578 bin Suriyelinin, ülkesine döndüğünü açıkladı. Geri dönüşlerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Suriyelilere en zor zamanlarında umut ışığı olduğunu ifade etti. Paylaşımında "Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Suriyeli Sığınmacı
