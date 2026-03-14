İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla İZBAN'da uygulanması planlanan öneri ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Böylece tam biniş ücreti 30 TL’den 40 TL’ye, genç biniş ücreti 12,50TL’den 16,50 TL’ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL’den 29,50 TL’ye yükseldi.

İZBAN’da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL’den 1,50 TL’ye, genç binişlerde 0,50 TL’den 0,65 TL’ye, öğretmen binişlerinde ise 0,5250 TL’den 0,65 TL’ye yükseltildi.

Deniz taşımacılığı

Deniz yoluyla araç taşımacılığında planlanan ücret tarifesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

Böylece 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle motosiklet taşıma ücreti 75 TL’den 90 TL’ye, otomobil taşıma ücreti 200 TL’den 240 TL'ye, orta sınıf araç taşıma ücreti 400 TL’den 480 TL’ye, otobüs-kamyon taşıma ücreti 900 TL’den bin 80 TL’ye, TIR taşıma ücreti ise bin 250 TL’den bin 500 TL’ye yükseltilecek.

Taksi, öğrenci servisi ve personel servisine zam

Mecliste taksi, öğrenci servisi ve personel servisi ücretlerinde de yeni tarifeler 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olmak kaydıyla oy birliği ile belirlendi. Esnaf odalarından gelen talepler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda taksi ücret tarifelerine yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında zam yapılmasına karar verildi.

Merkez taksilerin ücret tarifelerinde yapılan düzenleme ile birlikte taksimetre açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye, kilometre ücreti 43 TL’den 49,50 TL’ye, bir saatlik ücret 180 TL’den 207 TL’ye, 2,94 kilometre altı ise 150 TL’den 180 TL’ye yükseldi.

Öğrenci servisi esnafının ortalama yüzde 10’luk zam talebinin yaklaşık yüzde 5 olarak uygulanması uygun görüldü. Yeni belirlenen personel servis ücret tarifesine yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı.

Mecliste, Ramazan Bayramı olan 20-22 Mart tarihleri arasında kent içi toplu ulaşım ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirim uygulanması oy birliği ile geçti. Söz konusu indirim uygulaması havalimanı, Baykuş, Bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi, Halk Taşıt ve İZDENİZ feribot hatları hariç olmak üzere geçerli olacak.

Kente 215 yeni taksi alınacak

Mecliste kent merkezine ilave 100, çevre ilçelere ise 115 yeni taksi gelmesi mecliste görüşüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.