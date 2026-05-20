Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.05.2026 04:14

'Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği' yayımlandı

Türkiye’de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye’de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı.

'Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği' yayımlandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğle birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti.

Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip.

Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek.

Dosyada, ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden, güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak.

Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına sorabilecek.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek. 

ETİKETLER
Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bin 128 personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:16
ABD Başkanı Trump: Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz
04:11
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bin 128 personel alınacak
04:05
YTB, 'Genç Sporcular Buluşması' etkinliği düzenledi
03:46
Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'de
03:47
Adana'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
02:48
Peru'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ve milli sporcularla bir araya geldi
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ