'Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği' yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tebliğle birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti.

Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip.

Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek.

Dosyada, ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden, güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak.

Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığına sorabilecek.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.