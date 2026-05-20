Dünya
AA 20.05.2026 02:14

BAE ve Katar'dan ABD'deki İslam Merkezi'ne saldırıya kınama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs'ta San Diego'da düzenlenen silahlı saldırı şiddetle kınanırken "BAE, güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan her türlü şiddet, aşırıcılık ve terörizmi kesin bir dille reddediyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve ABD hükümetine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da San Diego'daki saldırıyı yazılı açıklamayla kınadı.

Katar'ın şiddet ve terör eylemlerini reddeden değişmez tutumunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca mabet ve masum insanların hedef alınmasını reddettiklerinin altı çizildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve ABD halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

