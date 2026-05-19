Eğitim
AA 19.05.2026 23:57

MEB’in 'Geleceğin Yıldızları' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca farklı temalarda hazırladığı eserlerin değerlendirildiği "Geleceğin Yıldızları" yarışmasının ödül töreni Ankara'da MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirildi.

MEB'in 'Geleceğin Yıldızları' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin mesleki becerilerini, sanatsal üretim güçlerini, kültürel farkındalıklarını ve toplumsal sorumluluk bilincini desteklemek amacıyla çeşitli temalarda ulusal yarışmalar düzenlendi.

Bu kapsamda, öykü, fotoğraf, afiş tasarımı, kısa film ve sıfır atık temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi. Programda, öğrencilere ödülleri takdim edildi, dereceye giren eserlerden oluşan sergi alanı ziyaret edildi.

Yarışmalarla, öğrencilerin "aile, emek, üretim kültürü, çevre bilinci, sürdürülebilirlik, Ahilik kültürü ve Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası" gibi farklı temaları sanat, edebiyat ve görsel anlatım yoluyla ele almaları hedeflendi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenen "Mesleğim, Ailem ve Geleceğim" temalı öykü yarışması, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Mesleğim Elimde, Ailem Yanımda" temalı fotoğraf yarışması, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı afiş ve mektup yarışmaları, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Mesleğimle Dönüştürüyorum" temalı sıfır atık yarışması ile Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kısa film yarışmasına yıl boyunca öğrenciler yoğun katılım sağladı.

