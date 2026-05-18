Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvurularını açtı

Milli İstihbarat Akademisi, tezli yüksek lisans programları için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Akademi tarafından yapılan açıklamaya göre, “İstihbarat Çalışmaları”, “Güvenlik Çalışmaları” ve “Bölge Çalışmaları” alanlarında tezli yüksek lisans programları açıldı.

Başvurular 8 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Ayrıca adaylar detaylı bilgi ve başvuru işlemlerine akademinin resmi kanalları üzerinden ulaşabilecek.

Milli İstihbarat Akademisi, açılan programlarla birlikte istihbarat, güvenlik ve bölgesel çalışmalar alanlarında akademik uzmanlığın geliştirilmesini hedefliyor.