Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.05.2026 12:13

İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva

Türkiye'nin en zorlu kentsel dönüşüm süreçlerinden biri olan ve uzun yıllar tamamlanamayan Fikirtepe'de vatandaşın mağduriyetine devlet son verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde proje tamamlandı.

İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva

2005 yılında "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen, 2007'de "Kentsel Dönüşüm Alanı" ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı.

Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe 1. Etap’ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı.

İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva

"25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve teslimatların başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun" mesajını verdi.

Sosyal donatıları, millet bahçesiyle artık Yeni Fikirtepe

Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

İstanbul'a depreme dayanıklı 11 bin yeni yuva

Teslimatlar başladı

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahipleri gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi https://kdb.gov.tr/ üzerinden erişebilecek. Anahtar teslimleriyle ilgili süreci vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Kentsel Dönüşüm Murat Kurum
Sıradaki Haber
Ağrı Dağı Milli Parkı göçmen kuşların durağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:07
Bakan Işıkhan: İşsizlik 2012'den bu yana en düşük seviyede
13:01
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
12:58
Tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşiyor
12:56
TRT Akademi uluslararası eğitimlerine devam ediyor
12:55
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:49
Kamera karşında etkili iletişimin sırları TRT Akademi eğitiminde
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
Halep'te Osmanlı belgeleri ve el yazmaları uzman ellerde korunuyor
FOTO FOKUS
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
Selde kepçesiyle 30’dan fazla kişiyi kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ