Ömer Çelik: Bugün AB birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKYK'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gerçekleştirildiğini bildiren Çelik, bütün gençlerin ve kendini genç hissedenlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çelik, "19 Mayıs'ın bize işaret ettiği irade, tarihimizin çok zor bir zamanında tekrar yüksek bir azimle, kararlılıkla ayağa kalkmamız, İstiklal mücadelemizin en temel umdelerinin başlangıcını ortaya koymamızdır. Bugün de aynı azimle, kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal mücadelesi kahramanlarının en zor zamandaki o büyük iradesi, bizim için yol gösterici olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın toplantının başlangıcında değerlendirmesinin olduğunu, iç ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştığını belirten Çelik, "Dünyanın zor bir zamanında çok yoğun diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak, MKYK'mız gündemini takip ediyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Mali ve İdari İşler Başkanı'nın bir sunumu olduğunu dile getiren Çelik, "Bütün teşkilatlarımızın ihtiyacının karşılanması, partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli bir sunum. O değerlendirildi. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya, doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor." bilgisini paylaştı.

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi vereceklerini aktaran Çelik, MKYK'da ve MYK'da "Terörsüz Türkiye" gündeminin bütün boyutlarıyla ele alındığını kaydetti.

"Vatandaşlarımızın ve filonun diğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz"

Çelik, "Küresel Sumud Filosu'nun insanlık haysiyeti, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in, Netanyahu şebekesinin, insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Gazze'de barbarlığın aynı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Soykırım şebekesi, soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi, İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası ateşkesin sürdüğünü anımsatan Çelik, "Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun kalıcı bir barışa dönmesi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yineliyoruz." şeklinde konuştu.

"Milli teknoloji hamlesinin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından SAHA Fuarı çok önemliydi"

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Orada, Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabii burada teknolojik kapasitemizin, savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı. Gazze'de çocukları yapay zekayla, teknolojik gelişmeyle öldürenlere karşı insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da SAHA Fuarı'ndaki etkinlikler çok önemliydi."

Avrupa Birliği'nin (AB) bir kurumu tarafından geçen günlerde yayımlanan bir raporda, bazı AB üyesi ülkelerin, İsrail'in Gazze'ye dönük "barbar" saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığının yer aldığına işaret eden Çelik, bunun teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopmasına dair büyük bir trajediyi insanlığın önüne koyduğunu ifade etti.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler, İsrail'e silah ve silah sistemleri satmaya devam etmişler. İsrail'in üstelik yapay zeka, gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple SAHA Fuarı'nda ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir."

15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını feda ederek ülkenin egemenliğini koruyanları ve FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi her zaman son derece önemli bulduğunu vurgulayan Çelik, Erdoğan'ın bu mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı.

Çelik, "O gece egemenliğimize musallat olan FETÖ'nün darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitlerimizi, onların aziz hatıralarını her zaman hürmetle, rahmetle ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve parti kanadında yoğun hazırlıklar yapılacak. Bir kere daha şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz."

Toplantılarda AB ile ilişkiler açısından son dönemdeki gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını da bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği, Türkiye'yle olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB, bir küresel güç olarak birtakım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Bundan sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze, ajanda içerisinde de AB-Türkiye iş birliğinin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz."

"Hedef, terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır"

MKYK'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gerçekleştirildiğini belirten Çelik, bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişmeler olup olmayacağına ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına" ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin Cumhur İttifakı'nın birleşik ve bir bütün olarak destek verdiği, inşa ettiği bir süreç olduğunu dile getiren Çelik, "Terörsüz Türkiye' sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Bu süreçlerin doğasında, siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek, kendi özgün ritmi vardır. Cumhur İttifakı ve AK Parti açısından biz bu süreci kesintisiz bir şekilde, güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef, terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu devlet politikasına dönüştüren talimatları ve TBMM'nin bu sürece katılmasıyla kurulan komisyonla sürecin son derece kapsamlı değerlendirmelerle ele alındığını ve güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Esas amacın terör örgütünün silahları bırakması ve silah bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanması olduğunu kaydeden Çelik, "Bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti Genel Merkezinde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımızla beraber bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor." dedi.

Çelik, silah bırakma sürecinin devam etmesi, tamamlanması ve bunun teyit edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun ve diğer boyutların devreye girmesinin herkesin gündeminde olduğunu belirten Çelik, sürecin başından bu yana yoğun şekilde çalışıldığını dile getirdi.

"Yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sürecin başlangıcından bu yana Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü açıklamalar yaptığını hatırlatan Çelik, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Çelik, Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların, terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek ve ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getirecek değerlendirmeler olduğunun altını çizdi.

Çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerektiğine, Bahçeli'nin de buna değindiğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baştan ilan ettiğimiz hedefine ulaştırmaktır. Bunun ne haksız eleştiriler ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları, siyasi haksızlıkları ve siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz.

Dış kaynaklı olanları çok yakinen takip ediyoruz ve tespit ediyoruz. Yine bunun zıddında duran, bu meseleyi birtakım dar siyasi, dar ideolojik ajandalara mahkum etme şeklindeki yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz, meselenin ana yolda kalması, ana hattında devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada, önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritası ile ilgili ve güncellemesi gereken meselelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek."

"Son derece yol gösterici"

Çelik, bir gazetecinin "Milli Eğitim Bakanlığının müfredatta yaptığı bazı değişiklikleri ve buna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını" hatırlatması üzerine, yapılan düzenlemelerin son derece doğru olduğunu söyledi.

Çelik, "Birilerinin 'coğrafi keşif' dediği şeyler, Latin Amerika halkları için işgal, sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin, kendi zenginliklerinin, köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Latin Amerika halkları o coğrafi keşiflerin getirdiği işgale, sömürüye karşı direnişin sembol ismi olarak Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Dolayısıyla coğrafi keşif işgalcilerin kullandığı bir deyimdir. Biz, bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu esasında bir sömürü başlangıcıdır, bir sömürü dönemidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısından ve soykırıma başlamasından sonra batıda insan haklarından, demokrasiden, hukuktan, anayasal vatandaşlıktan bahseden birçok siyasetçinin İsrail'e verilen desteğin bir haçlı seferi olduğundan bahsetmeye başladığını aktaran Çelik, "Bizim müfredatımızda Haçlı Seferleri'nin Haçlı Saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Dolayısıyla Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil, bugün de doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir." diye konuştu.

Haçlı Seferleri'nin amacı, ne için planlandığı ve sonuçlarına dikkati çeken Çelik, bunun işgal ve saldırı girişimini planlayanlar açısından sefer, hedefi olan kesimler, halklar, topraklar, coğrafyalar açısından da bir saldırı olduğunu kaydetti.

"Özel'in, AK Parti'nin toplantılarına bu ilgisi takdire şayan"

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, Özel'in yaptığı bu açıklamanın baştan aşağı yanlış olduğunu söyledi.

Gençlerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonların, AK Parti'nin geleneği olduğunu belirten Çelik, "Orada 10 binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden bu otobüsler kalktı. Partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir organizasyon." dedi.

Çelik, bu organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini bütün Türkiye'nin bildiğini ifade etti.

Günler öncesinden bu duyurunun yapıldığını dile getiren Çelik, "Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Buna çok şaşırmam. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu." diye konuştu.

Çelik, "Bir Gençlik Şöleni Programı"nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ve görkemli şekilde yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. İyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz, her organizasyonumuzla, her politikamızla ilgili iyi niyetle yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek, bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz."

AK Parti Gençlik Kollarının, dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği öneme dikkati çekti.

Çelik, "Sayın Özgür Özel'in, AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur." ifadelerini kullandı.

"Bu şekildeki tedbir açıklamaları son derece doğru"

"Avrupa Birliği Komisyonunun, sosyal medya platformlarındaki içeriklerden çocukları koruma konusunda yetersiz kalındığı, özellikle algoritmaların yetersiz kaldığı noktasında bir kanısı var. Türkiye'nin de benzer çalışmaları var tedbirler hususunda. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Çelik, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğunun bir kere daha görüldüğünü dile getirdi.

Çelik, hızlı kaydırmaya dayalı, yoğun bakmaya odaklı programların belli bir yaşın altındaki çocukları, gençleri olumsuz etkilediğine dair bilimsel raporların olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"O kurumlara verilen yani 'siz bunları önleyin' şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı, onun için AB Komisyonu'nun harekete geçeceği ifade ediliyor. Bu, bütün ülkelerin yakından takip etmesi gereken bir şeydir. Türkiye bununla ilgili adımlarını atıyor ve atmaya devam edecek.

Burada esas mesele, insan hayatını kolaylaştıran veya insan hayatında bir şekilde yer alan bu uygulamaların çocuklara, hayatın belli alanlarına dönük istismar eden, zarar veren politikalarının önüne geçilmesidir. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve bu şekildeki tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz."