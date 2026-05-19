İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda 3 evi ateşe verdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail'in bölgedeki evleri hedef alan eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Habere göre İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda yaklaşık bir buçuk yıl önce askeri karargaha dönüştürdüğü iki evi ateşe verdi.

Evlerden birinin Tulu Gubar bölgesinde bulunduğu, diğerinin ise Filistinli Reşid ailesine ait olduğu belirtildi.

İsrail askerleri daha sonra kamptaki bir evi daha kundakladı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı’nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayılmıştı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkılmış, 50 binden fazla Filistinli yerinden edilmişti.