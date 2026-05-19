Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola yürümeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile gençleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Bugün hem Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularla hem de 81 ilin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerle bir arada olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tebrik ederek spor, eğitim ve meslek hayatlarında başarılarla dolu parlak bir gelecek diledi.

"Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir"

Gençlerin ve milli sporcuların Türkiye’nin geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler yalnızca ailelerinizin değil milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek, öncü, mimar ve mihmandar bir nesil temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdad ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan, bu savunma hattının en kilit unsuru şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesareti ile 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira Milli Mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esaret bulutlarının semaları kapladığı o zorlu günlerde milletin tek yürek olduğunu, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğrattığını belirterek, "19 Mayıs'ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir." dedi.

"Terörsüz Türkiye süreci ile refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz"

Bu iradenin 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci ile bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlere yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum."

