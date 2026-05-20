Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.05.2026 00:04

Gaziantep'te 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' etkinliği düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2026 yılı Türk Mutfağı Haftası kapsamında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında tescilli olan Gaziantep'te 21-22 Mayıs'ta çalıştay ve panel ile mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel gezilerden oluşan etkinlik serisi düzenlenecek.

Gaziantep'te 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' etkinliği düzenlenecek

Etkinlik kapsamında düzenlenecek "Gaziantep’te Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras" başlıklı panelde, Türk mutfağı ve sofra kültürünün tarihsel kökenleri kültürel diplomasi ve ülke markalama perspektifiyle ele alınacak.

Gaziantep'in UNESCO Gastronomi Şehri kimliği, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürü üzerinden Türkiye’nin gastrodiplomasi vizyonundaki rolünün değerlendirileceği panelde, "Bir Sofrada Miras" temasının paylaşım kültürü, aile hafızası ve kültürel süreklilik bağlamında taşıdığı anlam üzerinde durulacak.

Gaziantep'te 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' etkinliği düzenlenecek

"Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları" başlıklı çalıştayda ise Türkiye'ye özgü çok paydaşlı iş birliği mekanizmaları aracılığıyla nasıl sürdürülebilir ve kurumsal bir gastrodiplomasi modeline dönüştürülebileceğine ilişkin politika önerileri ele alınacak.

Çalıştayda ayrıca gastronomi alanında yer alan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin sunduğu uluslararası iş birliği imkânları da dikkate alınarak ilin gastrodiplomasi kapasitesinin Türkiye markasıyla bütünleşik biçimde güçlendirilmesine yönelik uygulanabilir bir yol haritası ortaya konulması da hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca, gastrodiplomasi alanında faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, akademinin önde gelen temsilcileri, yerel yönetim paydaşları, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticilerine; mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel şehir turları düzenlenecek.

ETİKETLER
Gastronomi Gaziantep İletişim Başkanlığı Türk Mutfağı UNESCO
Sıradaki Haber
Pendik'te alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kurtuluş Kupası etabı tamamlandı
00:31
CSO Ada Ankara'da 19 Mayıs coşkusu
00:02
MEB’in 'Geleceğin Yıldızları' yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
00:19
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda can kaybı 21'e çıktı
23:31
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine ilişkin paylaşım
23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Konseri'ne katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ