Kültür-Sanat
AA 20.05.2026 00:23

CSO Ada Ankara'da 19 Mayıs coşkusu

CSO Ada Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, konser ve sahne performanslarıyla kutlandı.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 107'nci yılı kutlamaları dolayısıyla opera, çok sesli koro müziği, halk müziği ve danslı anlatımlar sanatseverlerle buluştu.

Bu kapsamda "Ata'dan Miras ve Gençliğe Emanet Şarkılar" özel opera konseri Mavi Salon'da sahnelendi.

Tarihi Salon'da gerçekleştirilen Devlet Çoksesli Gençlik Korosu "Tan" konserinde ise genç sanatçılar sahne aldı.

Sanatçılar, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden alkış aldı.

Ana Salon'da düzenlenen "Türkülerle Oyunlarla 19 Mayıs Coşkusu" konserinde de Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler ve halk oyunları sahneye taşınarak, bayram ruhu yaşatıldı.

Konser ve gösterilere sanatseverler yoğun katılım gösterdi.

