Kültür-Sanat
TRT Haber 12.05.2026 16:58

Kapadokya Gastronomi Festivali 15-16 Mayıs'ta düzenlenecek

Nevşehir Valiliği himayelerinde Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Kapadokya Gastronomi Festivali, 15–16 Mayıs tarihlerinde Mustafapaşa’da halka açık olarak gerçekleştirilecek.

“Yerel Miras, Yıldızlı Sofralar” temasıyla düzenlenecek festival; Kapadokya’nın kadim mutfak kültürünü, yerel üretim birikimini ve Mustafapaşa’nın eşsiz tarihî dokusunu iki gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.

2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “Dünyanın En İyi Turizm Köyü” seçilen Mustafapaşa, Türkiye’de bir üniversiteye ev sahipliği yapan tek belde olma özelliğini de taşıyor.

Tarihi taş konakları, meydanları, sokakları, bağcılık geleneği, mutfak hafızası ve çok katmanlı kültürel yapısıyla Mustafapaşa, festival süresince gastronominin, kültürün ve buluşmanın merkezi olacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek

Kapadokya Gastronomi Festivali, Kapadokya Üniversitesi’nin 2022 yılından bu yana sürdürdüğü gastronomi odaklı çalışmaların devamı niteliğinde düzenleniyor.

2022’de “Bir Başka Kapadokya” temasıyla başlayan bu yolculuk, 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve hamiliğinde başlayan Türk Mutfağı Haftasının bir parçası olmuş; 2024’te “Kapadokya’da Bahar Sofraları” temasıyla zenginleşmiş, 2025’te ise Emine Erdoğan'ın katılımı ile geniş bir görünürlük elde etmişti.

İki gün sürecek festival kapsamında Kapadokya Yerel Üretici Pazarı, Kapadokya’nın Yıldızları Stantları, Tematik Toplantılar, Gastronomi Sahnesi, Mustafapaşa Lezzet Rotası ve Yemek Yarışmaları gerçekleştirilecek.

Mustafapaşa’nın farklı noktalarına yayılan etkinlikler, katılımcılara çok yönlü bir deneyim sunacak.

Ünlü şefleri, gastronomi uzmanlarını ve sanatçıları ağırlayacak

Festival süresince ziyaretçiler, Kapadokya Yerel Üretici Pazarı’nda yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerine ulaşabilecek, Kapadokya’nın Yıldızları Stantları’nda ise Michelin seçkisinde yer alan Kapadokyalı şeflerin hazırladığı lezzetleri deneyimleyebilecek.

Mustafapaşa Meydanı’nda kurulacak Gastronomi Sahnesi, festival boyunca Kapadokya’dan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden ünlü şefleri, gastronomi uzmanlarını ve sanatçıları ağırlayacak. Söyleşiler, canlı müzik dinletileri, konserler, sürpriz etkinlikler ve performanslar ile tarih, bağcılık ve sürdürülebilirlik ekseninde düzenlenecek seminerler, ziyaretçilere zengin bir festival deneyimi sunacak.

Mustafapaşa Lezzet Rotası üzerindeki duraklarda ikram edilecek yerel tatlar, ziyaretçilere Kapadokya’nın mutfak hafızasını yerinde keşfetme imkânı sağlayacak.

Yemek Yarışmaları ise mutfak tutkunlarını aynı heyecan etrafında buluşturarak festivale dinamizm ve heyecan kazandıracak

Festival boyunca sunulan menülerde en düşük karbon ayak izi hedefi esas alınacak; üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde çevresel etkiyi azaltmaya yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Kapadokya Alan Başkanlığı, TGA, Ahiler Kalkınma Ajansı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası, Mustafapaşa Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kapadokya Aşçılar Derneği’nin paydaşlığı ve destekleriyle gerçekleştirilecek festivale, Kapadokya’nın lezzetini, kültürünü ve hikayesini yerinde deneyimlemek isteyen herkes davet edildi.

