Gündem
TRT Haber 12.05.2026 16:52

Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanları AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine parti rozetlerini taktı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.

 

Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile belediye meclis üyelerine parti rozetlerini taktı.

Yeni katılımların partiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek olan Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

