YTB, 'Genç Sporcular Buluşması' etkinliği düzenledi

YTB Başkanı Abdulhadi Turus ev sahipliğinde Maarif Lyon okulunda organize edilen etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, eski futbolcu Mesut Özil katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Fransa'da farklı spor dallarında faaliyet gösteren genç Türk sporcular iştirak etti.

Etkinlik kapsamında YTB Başkanı Turus'un moderatörlüğünde söyleşi düzenlendi.

Turus, YTB'nin özellikle sporcuları farklı alanlarda desteklediğini dile getirerek, "YTB olarak projelerimizin ana merkezinde hep gençliği öne aldık. Sporda, sanatta, eğitimde özellikle gençlik konusunda çalışmalar yaptık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hemen hemen yılda 5 bin genci Türkiye'ye gençlik kamplarına getirdiklerini aktaran Turus, "Bence dünyanın en güzel gençlik kampları Türkiye'de." dedi.

Turus, Türkiye'de 21 Mayıs'ta 8. Etnospor Kültür Festivali'nin düzenleneceğini hatırlatarak, "Hem geleneksel sporları, hem geleneksel öğelerimizi, geleneksel gastronomiyi bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın dört bir tarafındaki geleneksel sporları tekrar ayağa kaldırmak istediklerini ifade eden Turus, "O yüzden Bilal Bey bir duruş sergiledi ve dünyaya bunun mesajını vermeye devam ediyor. İnşallah biz de yurt dışındaki millet varlığı olarak bu duruşa destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Turus, Mesut Özil hakkında "Kendisini sadece Müslüman olduğu için, sadece Türk olduğu için arkaya itmeye çalışan sisteme rağmen ayakta durdu ve dünyada çok ciddi başarılara imza attı." ifadelerini kullandı.

Türk diasporanın güçlü olmasının Türkiye'nin güçlü olması anlamına geldiğini dile getiren Turus, "Türkiye'nin güçlü olması demek de diasporanın güçlü olması demek." dedi.

"Bize kendi elbisemizi giymek yakışır"

Bilal Erdoğan da rahmetli olan bir müzik öğretmeninin kendisini kültürleri, dilleri ve değerlerini korunmasıyla ilgili gerçekten çok etkilediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir mesela benzetme yapardı, bize bir elbise giydirdiler derdi ve bu elbise bize göre yapılmış bir elbise olmadığı için biz bu elbisenin içinde komik duruyoruz. İşte bir tarafından sıkıyor, bir tarafından bol, bir tarafı yırtıldı falan filan... Bize kendi elbisemizi giymek yakışır. Bu kendi elbisemizden kastımız dilimizin korunması, kendi müziğimizin korunması, kendi gelenek göreneklerimizin korunması."

Kültür, dil gibi unsurların binlerce yıllık yaşanmışlıkların neticesinde oluştuğuna işaret eden Bilal Erdoğan, "Bir kelimeyi başka bir dilden almış bile olsanız, o kelime sizin kültürünüze göre bir karşılık bulur toplumda ve öyle kullanılır." dedi.

Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarla ilgili 2015'te çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "Bugün gerçekten dünyanın çok farklı yerlerinde Türkiye merkezli bir kuruluş olduğumuz için Türkiye'nin aslında sivil diplomasisine de katkı sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Türkler için Bilal Erdoğan, "Siz de yaşadığınız ülkelerde kendi kültürünü, kimliğini yaşatmaya çalışan insanlarsınız." dedi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarının kendi dillerini öğrenmelerinin önemini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Dil çok önemli, çünkü dil bir aktarım mekanizması. Kültürün yeni nesillere aktarımının önemli bir aracı. Müzik önemli; kendi müziklerimizin halk müziği olsun, sanat müziği olsun, dini müzik olsun. Bunların yaşatılması, aktarılması." diye konuştu.

"Yurt dışındaki diasporayı başarılı buluyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya da Almanya'da doğduğunu ve hayatının büyük bir kısmını bu ülkede geçirdiğini ifade ederek, yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları ülkelerdeki arkadaşlarından daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını vurguladı.

Yurt dışında yaşayan Türkler için Sırakaya, "Çok çalışan, çok gayret gösteren ve bu anlamda belki hayatının çocukluğunu da tam yaşayamadan hayata atılan bir sürecimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'in Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç'in "Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir." sözlerini hatırlatan Sırakaya, "tarih yazan bir millet noktasına gelmek için kendi özüne dönmek gerektiği" değerlendirmesinde bulundu. Sırakaya, "Bu anlamda ben yurt dışındaki diasporayı başarılı buluyorum." yorumunu yaptı.

Özil ise Almanya'da doğup büyüdüğünü ve yaklaşık 6 yaşında futbol oynamaya başladığını söyleyerek, daha iyi yerlere gelmek için çok çalışması gerektiğini genç yaşta anladığını aktardı.

Gençken büyük kulüplerde oynamak istediğini ve verdiği mücadeleye rağmen kendisini hiç almadıklarını anlatan Özil, Türk ve Müslüman olduğu için önüne engellerin çıktığını söyledi.

Özil, "Ben ne yaptım? Şükrettim. Bunda da bir hayır vardır dedim." diyerek, daha iyi olmak için mücadelesini sürdürdüğünü ve çok çalıştığını ifade etti.

Bu şekilde uzun yıllar futbolun zirvesinde kaldığına değinen Özil, "O yüzden yolunuz ne kadar zor olursa olsun kendinize inandığınız müddetçe, şükrettiğiniz müddetçe inşallah sizler de daha ileriye taşırsınız." dedi.

Heyet, programın ardından Lyon'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camide Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.