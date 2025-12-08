Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.12.2025 12:34

ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı.

ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ANKA-III, geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46'ncı sortisini tamamlayan ANKA-III, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı.

 

Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla ANKA-III, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor.

ANKA III, 2025'in başında gövde içerisinden ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirmişti.

Yıl içerisinde ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını da ateşleyerek hedefi başarıyla vuran ANKA III, bir diğer testte jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak atış testini başarıyla tamamlamıştı.

ETİKETLER
Havacılık NSosyal TUSAŞ Uzay Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Antalya'da hissedilen bir deprem oldu
13:26
Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenledi
13:08
Trabzon’dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı
12:57
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
12:39
Şırnak'ta şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü
12:20
Trump'ın ikinci döneminin ilk dokuz ayında ICE, sabıkasız yaklaşık 75 bin kişiyi gözaltına aldı
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ