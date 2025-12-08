Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.12.2025 12:18

Cevdet Yılmaz: 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir" dedi.

Cevdet Yılmaz: 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir

Ayrıntılar gelecek...

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Suriye’de bir yılda neler değişti?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
Antalya'da hissedilen bir deprem oldu
13:26
Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenledi
13:08
Trabzon’dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı
12:57
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
12:39
Şırnak'ta şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü
12:40
ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla gerçekleştirildi
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ