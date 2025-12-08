Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Gündem
AA 08.12.2025 12:12

Ömer Çelik Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Ömer Çelik Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin birinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı:

"Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz. Suriye Hükümeti, her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerliyor. Kardeş Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
AK Parti Ömer Çelik Suriye
Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
