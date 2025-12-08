Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.12.2025 09:49

İstanbul'da narkotik operasyonunda bir polisimiz şehit oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin evin içinden güvenlik güçlerine ateş açması sonucu bir polis memuru şehit oldu. Saldırgan ölü ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki bir adrese sabah 07.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği baskın sırasında, şüphelilerce evin içinden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda, Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Albayrak şehit oldu.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada, polise silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli R.A. ölü ele geçirildi. Evde bulunan diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. ise ekiplerce sağ yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Narkotik Uyuşturucu
