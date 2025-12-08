Çok Bulutlu 7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.12.2025 09:31

Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık Suriye halkının Hürriyet Günü’ne ilişkin kutlama mesajı yayımladı:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.

Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

