Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.12.2025 15:27

Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Yedinci Toplantısı'nın öncesinde Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın yapılacak

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, toplantıda ve yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğini geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade edecek.

Fidan, bu amaçla kurulan Ortak İstişare Mekanizması'nın ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendiren ve iş birliğini ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir adımı teşkil ettiğini vurgulayacak.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılması ihtiyacına işaret etmesi beklenen Fidan, savunma sanayi alanındaki yakın iş birliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit edecek.

Fidan, Macaristan'ın güvenlik iş birliğinde önemli bir ortak olduğunu vurgulayacak ve iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin müşterek menfaatler temelinde devam edeceğinin altını çizecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunacak Fidan, Macaristan'ın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik sergilediği yapıcı tutum ve desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtecek.

Bakan Fidan, toplantı marjında Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile de bir araya gelecek.

Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması, dışişleri ve savunma bakanları, istihbarat teşkilatları başkanları ve savunma sanayiden sorumlu yetkililerinin katılımıyla, askeri, güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarında ikili iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefiyle oluşturuldu.

Ortak İstişare Mekanizması'nın yılda en az bir kez Türkiye ve Macaristan'da dönüşümlü olarak toplanması planlanıyor.

ETİKETLER
Macaristan Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan MİT İbrahim Kalın
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:27
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
15:53
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Temel ilaçların yüzde 52'sinde stoklar sıfırlandı
15:49
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 360'a yükseldi
15:47
Ukrayna: Rusya, son bir haftada 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırdı
15:47
Ailecek izlenecek film önerileri tabii blog’da
15:22
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
Neolitik Çağ’a ait insan figürlü kaya resimleri keşfedildi
FOTO FOKUS
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ