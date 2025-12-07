Dışişleri Bakanı Fidan'dan Doha'da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ilk olarak Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Bölgesel konuların da ele alındığı temaslarına devam eden Fidan, daha sonra Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji konuları masaya yatırıldı.

Bakan Fidan, Doha'daki diplomasi trafiği kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü. Fidan, "8 Aralık Hürriyet Günü" vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutlayarak, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara desteğini sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede ikili konular ile 10 Mart Mutabakatı'yla ilgili son durumun da ele alındığı öğrenildi.