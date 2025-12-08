Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
Gündem
AA 08.12.2025 11:05

Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor.

Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor

Kadın çalışanların doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması çalışmalarında sona gelindi.

Söz konusu düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

Analık izninin kapsamının genişletileceği düzenlemede, "Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

Mevcut uygulamada İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak.

Koruyucu aileler ilk kez yararlanacak

Çalışmada, koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele ilk kez izin hakkı tanınacak. Halihazırda koruyucu ailelere yönelik herhangi bir izin bulunmuyordu. Düzenleme ile 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personel için 10 günlük koruyucu aile olma izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut durumda, kadın memurlar doğumdan önce ve sonra 8'er hafta ücretli izin kullanıyor; bunu takiben yarı zamanlı çalışma, süt izni ve aylıksız izin gibi uygulamalar devreye giriyor. İşçiler için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta izin bulunuyor.

Düzenleme ile farklı personel rejimlerindeki izin süreleri eşitlenerek, kamu ve özel sektördeki tüm kadınların analık izninden eşit ve genişletilmiş şekilde yararlanması hedefleniyor

Söz konusu düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması planlanıyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
