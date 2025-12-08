Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 08.12.2025 11:10

Türkiye turizmde zirvede: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10’unda

Euromonitor International’ın yayımladığı Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. Rapor, Türkiye’nin hem ziyaretçi hacminde hem de turizm çekiciliğinde küresel ligde üst basamaklara yerleştiğini ortaya koydu.

Türkiye turizmde zirvede: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10’unda

Euromonitor International’ın yayımladığı rapora göre İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında 5’inci, Antalya ise 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sıraya yerleşti.

Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi.

Türkiye Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükseldi

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Bangkok bulunurken, Hong Kong, Londra ve Makao ilk dört sırada yer aldı. Ancak raporun dikkat çeken bölümü, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi oldu.

Türkiye turizmde zirvede: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10’unda

İstanbul’un gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine, uluslararası organizasyonlardan dijital tanıtım etkisine uzanan geniş yelpazedeki dinamizmi; Antalya’nın ise her sezon yüksek talep gören tatil altyapısı, spor turizmi ve dünya standartlarındaki tesisleri bu yükselişi destekledi.

Türkiye’nin turizmde küresel gücü tescillendi

Euromonitor International’ın kapsamlı endeksi, Türkiye’nin 2025’te turizmde en hızlı ivme yakalayan ülkelerin başında geldiğini ortaya koyuyor. İstanbul ve Antalya’nın ilk 10’da yer alması, Türkiye’nin kültür, etkinlik ve destinasyon yönetimi politikalarının uluslararası ölçekte yüksek karşılık bulduğunu gösteriyor.

Türkiye turizmde zirvede: İstanbul ve Antalya dünya ilk 10’unda

Türkiye, 2025 sonuçlarıyla yalnızca ziyaretçi sayılarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel turizm rekabetinde istikrarlı bir marka gücü oluşturduğunu da bu raporla güçlü biçimde perçinledi.

ETİKETLER
Antalya İstanbul Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm
Sıradaki Haber
Kış doğuda kendini gösterdi: 62 yol ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Kamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştu
11:33
Türkiye ayçiçek yağında dünya lideri: İhracat 1 milyar dolara koşuyor
11:11
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
10:51
Serbest bölgelerden kasımda 915,7 milyon dolar ihracat
10:52
Lösemili öğrenciden hastane odasında LGS zaferi
10:35
Kış doğuda kendini gösterdi: 62 yol ulaşıma kapandı
Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
Tarihin izleri Şanlıurfa'daki "Fırfırlı Cami"de birleşiyor
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ