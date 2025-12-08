Çok Bulutlu 9ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.12.2025 18:08

Teminat Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı birimlerinin kullanımına açıldı

Ticaret Bakanlığınca, gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin, bugün itibarıyla Bakanlık birimlerinin kullanımına açıldığı açıklandı.

Teminat Bilgi Sistemi, Ticaret Bakanlığı birimlerinin kullanımına açıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, sistem üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektuplarıyla nakit olarak verilen teminatlara ilişkin verilere ulaşılabileceği belirtilerek, "Teminatla ilgili genel bilgilerin (teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi gibi) yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu sistemle, teminat işlem süreçlerinin takibi ve teminat bilgilerine ulaşımın, tek bir noktadan hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacaktır. Bir sonraki aşamada Teminat Bilgi Sistemi, yükümlülerin ve temsilcilerinin erişimine açılarak, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlem süreçlerini detaylı bir şekilde sorgulamalarına imkan tanınacaktır."

El-Aksa Üniversitesi önünde artan çevre kirliliği yerinden edilenlerin hayatını tehdit ediyor
