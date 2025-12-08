Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.12.2025 13:05

Trabzon’dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan ocak-kasım döneminde 57 bin 565 ton fındık ihraç edilerek, 523 milyon 314 bin dolar gelir elde edildi.

Trabzon’dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'den yurt dışına yılın 11 ayında 221 bin ton fındık satıldığını duyurdu.

Türkiye'den 118 farklı ülkeye fındık ihracat yapılırken, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda oldu.

Trabzon'dan ise yılın 11 ayında 57 bin 565 ton fındık ihraç edildi, karşılığında 523 milyon 314 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 31, değerde ise yüzde 28 oranında düşüş yaşandı.

Fındık ihracatında Trabzon ikinci sırada yer alırken ocak-kasım döneminde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında ise Trabzon'dan 5 bin 952 ton karşılığında 69 milyon 215 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Trabzon İhracat
