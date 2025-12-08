Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.12.2025 15:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum. 8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi’nin 1’inci yılını yürekten tebrik ediyorum. Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

 

"Suriye’nin toprak bütünlüğü için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

"8 Aralık Suriye Hürriyet Günü’nde kardeş Suriye halkına Türkiye’nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Suriye
