Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.12.2025 16:08

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 365'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 5 artarak, 70 bin 365'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 365'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte ikisi enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 11 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 376 kişinin öldüğü, 981 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 626 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 365'e, yaralıların sayısının 171 bin 58'e yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'da barışı teşvik için Türkiye ile işbirliği yapıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'de
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Albayrak'ın ailesine başsağlığı mesajı
16:27
Bakan Fidan'dan Suriye Hürriyet Günü mesajı
16:14
TRT Akademi’den sinemaya ilgi duyanlara özel eğitim
16:20
'Acar Acartürk ile Konuşuyoruz' programı TRT Dinle’de
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Basel Adra ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
Suriye devriminin üzerinden 1 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ