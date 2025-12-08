Kahraman şehit polisimiz Albayrak için İstanbul'da tören düzenlendi

Çekmeköy ilçesinde eve düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak için İstanbul'da tören düzenlendi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti;

Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. Şehidimiz Emre Albayrak 6 yıllık polisti. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Yiğitti, gözü pekti, yüreği tertemizdi. Emniyet teşkilatımızın her bir neferi gibi o da vatanımız için, bayrağımız için, kutsal bildiğimiz değerler için yemin etmişti. Ve uyuşturucuya karşı verdiğimiz bu büyük mücadelede, geleceğimizi zehirlemek isteyen o karanlık yapılarla savaşımızda arkadaşlarıyla beraber canı pahasına en önde duranlardandı. Evet, canından geçmişti, yemininden geçmedi.

"Emremiz 86 milyonun evladıdır"

Şehidimizin değerli aileleri; yüreklerinizde derin bir acı var. Bu acıyı hiçbir sözün azaltması mümkün değil, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Nice zorluklarla büyüttüğünüz, gözünüzden sakındığınız yavrunuzu kaybetmenin büyük acısını yaşıyorsunuz. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonraki en yüce mertebedir. Rabbimiz yüce kitabında; "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilakis onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" diye buyuruyor. Artık kahraman evladımız Emremiz sadece sizin değil, 86 milyonun da evladıdır. Bizler bu büyük ailenin fertleri olarak Emremizin acısıyla dimdik ayaktayız. Acımız ne kadar büyükse, kararlılığımız da o kadar büyüktür. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimiz bize bir emanet bırakıyor. Hem onların hatırasını yaşatmak hem de onların mücadelesini sürdürmek bizim boynumuzun borcudur.

"Milletimizin, devletimizin, yasaların tarafındayız"

O zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, eline silah alıp vatandaşımıza, polisimize ateş etmeye cüret eden o alçaklarla mücadelemizi Allah'ın izniyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Omuzlarımızda şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var; bunların bilincindeyiz. Bizler milletimizin, devletimizin, yasaların tarafındayız. Onlar ise kötülüklerin, kötülerin tarafındalar. Kesin olan bir şey varsa o da Allah'ın izniyle iyilerin, doğruların, doğruluktan ayrılmayanların her zaman kazandığıdır.

Kahraman şehidimiz Emre Albayrak; senin cesaretin, onurun, mücadelen, vatan sevdan bizim yolumuzu aydınlatmaya, bize cesaret vermeye devam edecek. Daha azimle çalışmamızda bizlere her zaman güç katacak. Bu duygularla başta kahramanımız şehidimiz Emre Albayrak olmak üzere, vatanımız uğruna şehadete eren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehidimizin şefaati, hayır duası inşallah geride bıraktığı kahraman arkadaşlarıyla, bizlerle beraber olacaktır. Milletimizin başı sağ olsun.