İHA 23.10.2025 11:15

Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı kamerada

Fransa'daki Louvre Müzesi'nde pazar günü yaşanan ve 88 milyon euroluk zarara yol açan mücevher soygununda, hırsızların yük asansöründen inip kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, üzerinde görevli yeleği bulunan bir kişinin müzedeki içinde eserlerin ve mücevherlerin bulunduğu camlı bölmeye oldukça yakın olduğu anlaşılıyor.

Güvenlik görevlilerince kaydedilen bir diğer görüntüde ise, yüzleri kapalı iki soyguncunun yük asansöründen hızlı bir şekilde inerek motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüntülendi.
Paris Savcılığı soruşturmanın sürdüğünü, çalınan 9 mücevherin ise henüz bulunamadığını açıkladı.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Louvre Müzesi’nden çalınan mücevherlere ne olacak? Erit ve izleri yok et
Louvre Müzesi’nden çalınan mücevherlere ne olacak? Erit ve izleri yok et

Çalınan mücevherlerin değeri 88 milyon euro

Müze yetkilileri, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu tahmin ediyor.

Paris Savcısı Laure Beccuau, hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı.

Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

Louvre Müzesi Müdürü Cars: Sorumluluğu kabul ediyorum

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu.

Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Fransa
