Puslu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.10.2025 10:50

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: İsrail, soykırımcı hedeflerinden vazgeçmedi

Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, "İsrail'in, Filistin topraklarını egemenliğine katarak Büyük İsrail'i kurma yönündeki soykırımcı hedeflerinden vazgeçmediğini bilmeliyiz." dedi.

Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: İsrail, soykırımcı hedeflerinden vazgeçmedi
[Fotograf: AA]

Gazze Mahkemesi’nin İstanbul'daki oturumları başladı.

Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

— Şu an uyanık olunması gereken bir zaman. Gazze'deki soykırımın yarattığı acil sorunun tarih olduğunu varsayabilecek bir zaman değil.

— Hayatta kalan Gazzelilerin her gün evsizlikle, açlıkla, hastalıkla, yaralarıyla, kayıplarının acısıyla, kaosla ve İsrail’in şiddetli provokasyonlarıyla mücadeleye devam ettiğini kendimize hatırlatmalıyız.

— İsrail'in, Filistin topraklarını egemenliğine katarak Büyük İsrail'i kurma yönündeki soykırımcı hedeflerinden vazgeçmediğini bilmeliyiz.

— (Ateşkeste) İşlenen suçlarla ilgili olarak hesap verebilirlik konusunda hiçbir hüküm bulunmuyor. Soykırımın faili (İsrail) ve baş destekçisi ABD barış elçisi rolüne büründü.

İsrail'in işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi, İstanbul'da başlayan ve 4 gün sürecek son oturum ile nihai kararını açıklayacak.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Tunus açıklarında göçmen faciası: Aralarında bebeklerin de olduğu 40 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
İş arkadaşının habersiz fotoğrafını çekmek "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu sayıldı
11:00
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı
10:58
Bakan Kurum: Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır
10:57
Meta, yapay zeka biriminde 600 kişiyi işten çıkarıyor
11:00
Koruma altındaki kum zambaklarını koparana 2,8 milyon liraya kadar ceza
10:48
Tunus açıklarında göçmen faciası: Aralarında bebeklerin de olduğu 40 kişi yaşamını yitirdi
Deniz kırlangıçları göç yolculuğunda
Deniz kırlangıçları göç yolculuğunda
FOTO FOKUS
İstanbul'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
İstanbul'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ