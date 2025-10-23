Gazze Mahkemesi Başkanı Falk: İsrail, soykırımcı hedeflerinden vazgeçmedi

Gazze Mahkemesi’nin İstanbul'daki oturumları başladı.

Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

— Şu an uyanık olunması gereken bir zaman. Gazze'deki soykırımın yarattığı acil sorunun tarih olduğunu varsayabilecek bir zaman değil.

— Hayatta kalan Gazzelilerin her gün evsizlikle, açlıkla, hastalıkla, yaralarıyla, kayıplarının acısıyla, kaosla ve İsrail’in şiddetli provokasyonlarıyla mücadeleye devam ettiğini kendimize hatırlatmalıyız.

— İsrail'in, Filistin topraklarını egemenliğine katarak Büyük İsrail'i kurma yönündeki soykırımcı hedeflerinden vazgeçmediğini bilmeliyiz.

— (Ateşkeste) İşlenen suçlarla ilgili olarak hesap verebilirlik konusunda hiçbir hüküm bulunmuyor. Soykırımın faili (İsrail) ve baş destekçisi ABD barış elçisi rolüne büründü.

İsrail'in işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan küresel ve bağımsız girişim Gazze Mahkemesi, İstanbul'da başlayan ve 4 gün sürecek son oturum ile nihai kararını açıklayacak.