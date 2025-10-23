Stoltenberg: Erdoğan kararlı ve bilgili bir lider

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “konulara derinlemesine hakim olan, kararlı ve bilgili bir lider” olarak tanımlayarak, “Onunla iletişim kurmak kolay” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekâtı ve güvenli bölge tartışması

Kitabında, 2019’daki Barış Pınarı Harekâtı öncesinde Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına dair görüşmelere de yer veren Stoltenberg, Erdoğan’ın tepkisini şu sözlerle aktardı:

“YPG bir terör örgütüdür. Siz de bunu daha önce kabul etmiştiniz. Neden fikrinizi değiştirdiniz?”

Erdoğan’ın ayrıca,

“Onlara DEAŞ’la savaşmak için ihtiyaç duyuyorsunuz ama bu onları daha az terörist yapmıyor”

dediğini belirten Stoltenberg, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hak verdiğini yazdı.

“Bir kez daha Erdoğan haklıydı. DEAŞ’a karşı yürütülen kara ve hava operasyonları, BM Güvenlik Konseyi’nden açık bir yetki olmadan yapılıyordu” ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç’in üyelik süreci

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin oynadığı belirleyici role de değindi.

İki ülkenin aynı anda üyelik sürecine dahil edilmesini desteklediğini belirten eski genel sekreter,

“Anahtar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeydi” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Erdoğan’ın kendisine, “Terörle mücadelede yeterince adım atmadılar. Onay sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek olan atacakları bu adımlardır” dediğini de aktardı.